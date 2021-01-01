التنسيق بالمرحلة الثانية .. تعرف على كليات جامعة العريش المتاحة

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أعلنت جامعة العريش عن تفاصيل الكليات التابعة لها المتاح التنسيق لها بالمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2022.



قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الجامعة وفرت كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق، و بأن الجامعة قامت بتشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المرحلة الثانية بدأت من أمس الخميس 18 /8 / 2022 وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس موضحًا أن الحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية.

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وكليات جامعة العريش هى كلية التربية، ولها ثلاث طوابع تنسيق (كلية التربية – كلية التربية رياضة - كلية التربية طفولة)، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين – بنات، و كلية العلوم، و كلية الآداب، وكلية الاقتصاد المنزلي، و كلية التجارة ، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، و كلية الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والمعلومات.واوضح البيان ان جامعة العريش توفر عددا من البرامج المتميزة بكلياتها منهابرنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والذى يهدف الى تخريج خريج قادرا على قياده سفن الصيد فى المياه الاقتصادية مع تدريب الطلاب على تكنولوجيا الاستزراع البحري والتصنيع.إضافة إلى ذلك يأتى برنامج للتغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي لتخريج كوادر فنية مدربة على الاستفادة من استخدام ثروة النباتات الطبية التي تتمتع سيناء منها بمساحات كبيرة، وبرنامج للمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافيا، بكلية الآداب، لتخريج كوادر فنية قادره على التعامل مع البيئة الصحراوية.