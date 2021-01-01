بداعي الأصابة .. مصدر : بيرسي تاو لن يشارك لنهاية الموسم الحالي

آخر الأخباراخبار الرياضة › بداعي الأصابة .. مصدر : بيرسي تاو لن يشارك لنهاية الموسم الحالي

صورة الخبر: بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف مصدر في النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي، مشيرا لاحتمالية ابتعاده عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن بيرسي تاو سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف: "تاو قد يغيب لفترة أبعد من مواجهة الإسماعيلي بسبب الإصابة، وربما يكون خارج الحسابات حتى نهاية الموسم الحالي".

وأوضح: "تاو قد يكمل الموسم في راحة سلبية بهدف الاستعداد للموسم الجديد مثل زملائه من عناصر القوام الرئيسي للفريق".
وأتم: "حتى الآن فإن الأمور تسير نحو بقاء بيرسي تاو مع الفريق وعدم رحيله".

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من دوري We المصري.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بداعي الأصابة .. مصدر : بيرسي تاو لن يشارك لنهاية الموسم الحالي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12396

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager