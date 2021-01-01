بداعي الأصابة .. مصدر : بيرسي تاو لن يشارك لنهاية الموسم الحالي



بيرسي تاو بيرسي تاو

كشف مصدر في النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي، مشيرا لاحتمالية ابتعاده عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.



وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن بيرسي تاو سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.



وأضاف: "تاو قد يغيب لفترة أبعد من مواجهة الإسماعيلي بسبب الإصابة، وربما يكون خارج الحسابات حتى نهاية الموسم الحالي".

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وأوضح: "تاو قد يكمل الموسم في راحة سلبية بهدف الاستعداد للموسم الجديد مثل زملائه من عناصر القوام الرئيسي للفريق".وأتم: "حتى الآن فإن الأمور تسير نحو بقاء بيرسي تاو مع الفريق وعدم رحيله".ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من دوري We المصري.