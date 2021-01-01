الأحد المقبل .. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر


أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية) فى جامعة الأزهر.


وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من يوم الأحد الموافق 21 /8/ 2022م ولمدة خمسة أيام، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

المصدر: youm7

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