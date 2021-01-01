انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدًا



امتحانات الثانوية العامة دور ثان امتحانات الثانوية العامة دور ثان



تنطلق، غدًا السبت الموافق 20 أغسطس 2022، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، حيث يؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، فى 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.



ويؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا السبت، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

