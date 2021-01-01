MediaTek T830 لأجهزة التوجيه الداعمة للـ 5G

عرضت MediaTek اليوم منصة T830، التي تعمل مع أجهزة توجيه 5G للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) مع معدات نقطة اتصال محمولة للعملاء.
يجعل مودم MediaTek M80، الذي يشغل T830 ويتميز بتقنيات الإصدار 16 المحسّنة لعمليات النطاق الفرعي 6 جيجاهرتز، النظام الأساسي مثاليًا لشبكات 5G في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن منصات MediaTek Filogic 880 و 380 Wi-Fi 7.
تعمل الهندسة المعمارية البسيطة والمتكاملة للغاية لـ T830 على تقليل وقت التطوير والتكاليف على صانعي الأجهزة. مع T830، يمكن للمشغلين تقديم سرعات 5G تصل إلى 7 جيجابت في الثانية مباشرة خارج الصندوق باستخدام البنية التحتية الخلوية دون 6 جيجاهرتز بدلاً من إنفاق الأموال على الخطوط الأرضية.
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