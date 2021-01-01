MediaTek T830 لأجهزة التوجيه الداعمة للـ 5G



MediaTek T830 MediaTek T830

عرضت MediaTek اليوم منصة T830، التي تعمل مع أجهزة توجيه 5G للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) مع معدات نقطة اتصال محمولة للعملاء.



يجعل مودم MediaTek M80، الذي يشغل T830 ويتميز بتقنيات الإصدار 16 المحسّنة لعمليات النطاق الفرعي 6 جيجاهرتز، النظام الأساسي مثاليًا لشبكات 5G في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن منصات MediaTek Filogic 880 و 380 Wi-Fi 7.



تعمل الهندسة المعمارية البسيطة والمتكاملة للغاية لـ T830 على تقليل وقت التطوير والتكاليف على صانعي الأجهزة. مع T830، يمكن للمشغلين تقديم سرعات 5G تصل إلى 7 جيجابت في الثانية مباشرة خارج الصندوق باستخدام البنية التحتية الخلوية دون 6 جيجاهرتز بدلاً من إنفاق الأموال على الخطوط الأرضية.

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قد يتمكن الأشخاص من الحصول على إنترنت فائق السرعة من خلال جهاز صغير يمكنهم إعداده بأنفسهم، والتخلص من فترات الانتظار الطويلة لتثبيت النطاق العريض للخط الثابت.يشتمل T830 على معالج أساسي مع مودم خلوي 3GPP Release-16 5G، ووحدة معالجة مركزية Arm Cortex-A55 رباعية النوى، وجهاز إرسال واستقبال RF فرعي 6 جيجاهرتز، ومستقبل GNSS، و PMICs المصاحبة.تقدم الشريحة الرئيسية وحدة معالجة شبكة مدمجة (NPU) بالإضافة إلى محرك تفريغ Wi-Fi لتوفير توجيه متعدد جيجابت بين شبكة 5G الخلوية والإيثرنت أو Wi-Fi دون مشاركة وحدة المعالجة المركزية، مما يوفر السرعة وكفاءة الطاقة.