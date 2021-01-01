آخر موعد للسماح بتعديل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية



تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات



تنسيق المرحلة الثانية 2022، بدأ صباح أمس تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 ويمكن لـطلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الاثنين 22 اغسطس .



‎تنسيق المرحلة الثانية آخر موعد للسماح بتعديل الرغبات

يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، في تنسيق المرحلة الثانية 2022 ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب لذلك أن أخر موعد في تنسيق المرحلة الثانية 2022 يمكن للطالب تعديل رغباته حتى الساعة السابعة مساءا من يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس .



الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022 فيها في الكليات العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60% ، بينما يكون الحد الادنى للقبول فيها في الكليات الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%

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تنسيق المرحلة الثانية 2022 يشمل 269 ألفا طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.تنسيق المرحلة الثانية 2022رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022وحددت وزارة التعليم العالي طريقة واحدة لتسجيل الرغبات وهي الموقع الالكتروني للتنسيق ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال هذا الرابط اضغط هنا .أخطاء أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022 .تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.تاكد من رغباتك وطريقة الادخالالالتزام بالمعياد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق .اتبع جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، صباح أمس لمساعدة طلاب المرحلة الثانية في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.وأكد "عبد الغفار" أنه يجب على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك نظرًا لأن الموقع سوف يتم غلقه في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.تنطلق اليوم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، حيث تستقبل معامل التنسيق في كل جامعة طلاب هذه المرحلة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.