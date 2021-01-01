تكشف OmniVision عن الجيل الثاني من المستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل

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كشفت شركة OmniVision عن الجيل الثاني من مستشعر الكاميرة المميز بدقة 200 ميجا بيكسل الذي ينطلق بعنوان OVB0A.



قدمت OmniVision مستشعر الكاميرة الجديد OVB0A الذي يتميز بدقة 200 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.395، أي بحجم أقل من الإصدار السابق OVB0B، كما يدعم المستشعر الجديد بيكسل بحجم 0.56µm، أي حجم صغير للبيكسل أيضاً.



وتشير التوقعات إلى أن هذه التفاصيل تؤكد على أن مستشعر OVB0A لا يتوافق فيه البيكسل مع الطول الموجي.

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من جانب أخر تؤكد OmniVision على أن مستشعر OVB0A يدعم الكشف الرباعي عن موضوع التصوير بنسبة 100%، لذا يقدم المستشعر آداء يحاكي إصدار الشركة السابق OVB0B.كما تؤكد الشركة على كفاءة آداء المستشعر في التصوير في الإضاءة المنخفضة، أيضاً أوضحت الشركة خططها لدعم الجيل الأول من الهواتف الذكية المميزة بمستشعر الشركة الجديد بدقة 200 ميجا بيكسل في الربع الأخير من 2022.