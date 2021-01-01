تكشف OmniVision عن الجيل الثاني من المستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل

كشفت شركة OmniVision عن الجيل الثاني من مستشعر الكاميرة المميز بدقة 200 ميجا بيكسل الذي ينطلق بعنوان OVB0A.
قدمت OmniVision مستشعر الكاميرة الجديد OVB0A الذي يتميز بدقة 200 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.395، أي بحجم أقل من الإصدار السابق OVB0B، كما يدعم المستشعر الجديد بيكسل بحجم 0.56µm، أي حجم صغير للبيكسل أيضاً.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التفاصيل تؤكد على أن مستشعر OVB0A لا يتوافق فيه البيكسل مع الطول الموجي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!