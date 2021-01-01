تنطلق شاشة Philips QHD HDR600 في السوق الصيني بمعدل تحديث 240Hz

أعلنت Philips في السوق الصيني اليوم عن شاشة Philips QHD HDR600 التي تتميز بحجم 27 إنش وتدعم معدل تحديث 240Hz.
تتميز شاشة Philips QHD HDR600 بحجم 27 إنش، ونموذج رقم 27M1F5500P، كما تأتي بلوحات nano IPS، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما تدعم الشاشة سطوع 450 nit.
كما تأتي شاشة Philips الجديدة بعمق ألوان 10 بت، وتدرج لوني من ألوان sRGB بنسبة 100%، وأيضاً تدعم ألوان DCI-P3 بنسبة 98%، كما تدعم معايير Delta E في الألوان، وتأتي بمعدل تحديث 240Hz.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!