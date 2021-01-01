تنطلق شاشة Philips QHD HDR600 في السوق الصيني بمعدل تحديث 240Hz



شاشة Philips QHD HDR600 شاشة Philips QHD HDR600

أعلنت Philips في السوق الصيني اليوم عن شاشة Philips QHD HDR600 التي تتميز بحجم 27 إنش وتدعم معدل تحديث 240Hz.



تتميز شاشة Philips QHD HDR600 بحجم 27 إنش، ونموذج رقم 27M1F5500P، كما تأتي بلوحات nano IPS، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما تدعم الشاشة سطوع 450 nit.



كما تأتي شاشة Philips الجديدة بعمق ألوان 10 بت، وتدرج لوني من ألوان sRGB بنسبة 100%، وأيضاً تدعم ألوان DCI-P3 بنسبة 98%، كما تدعم معايير Delta E في الألوان، وتأتي بمعدل تحديث 240Hz.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن لمميزات الشاشة أن تدعم المستخدمين في الألعاب وبث محتوى الفيديو عبر خدمات البث على شبكة الإنترنت بأفضل آداء.أيضاً للإتصال تأتي الشاشة بمنفذ HDMI وDP و USB، كما تتميز الشاشة بتصميم نحيف للإطارات في الجوانب الأربعة للشاشة، كما تأتي بحامل يدعم ضبط الإرتفاع والإتجاه، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة الجديدة في 24 من أغسطس على أن تتوفر في الأسواق بسعر 545 دولار.