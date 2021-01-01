تخطط Infinix لإطلاق هاتف Note 12 Pro 4G بمعالج Helio G99 في 26 من أغسطس



Note 12 Pro 4G Note 12 Pro 4G

شاركت شركة Infinix إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Note 12 Pro 4G في السوق الهندي في 26 من أغسطس.



ينطلق هاتف Infinix Note 12 Pro 4G في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، على أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G99.



ولقد أطلقت الشركة إصدار 5G من الهاتف خلال الفترة الماضية، بينما يأتي إصدار 4G قريباً بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD.

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ولقد أشار تقرير سابق من MySmartPrice إلى أن هاتف Note 12 Pro 4G هو أول الإصدارات المميزة بمعالج Helio G99 الذي يرتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر ويتميز بسرعة 2.2GHz.أيضاً تشير التسريبات إلى أن Infinix Note 12 Pro 4G يأتي بألوان الأبيض، والرمادي وأيضاً اللون الأزرق، وفي تسريبات جاءت من قوائم AliExpress كُشِف فيها عن دعم الهاتف لمعدل تحديث 60Hz، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير وكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي بنظام تشغيل Android 12، وواجهة XOS 10.6.