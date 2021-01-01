تطور روسيا نظام جديد لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية

كشف المبرمجون الروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نظام جديد طوروه لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.
وخلال المنتدى أشار المبرمجون إلى أن نظام Astra Linux Special Edition هو عبارة عن نسخة معدلة من نظام Linux المخصص للحواسب، لكنه صمم ليعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات لمسية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.
وتبعا للمبرمجين فإن النظام الجديد جهّز بأدوات حماية أمنية داخلية مدمجة، وتستوفي هذه الأدوات المتطلبات الموضوعة في سجل البرامج الصادر عن وزارة التنمية الرقمية الروسية.
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