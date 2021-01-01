أفضل تابلت جديد بأقل من 4000 جنيه



Moto Tab G62 Moto Tab G62

يعتبر تابلت موتورولا Moto Tab G62 هو أحدث جهاز تابلت من الشركة الرائدة يتم استخدامه رسميًا، حيث تم إطلاق Tab G62 اليوم وهو جهاز يستهدف الفئة المتوسطة يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة بدقة 2K ومعالج نوع Snapdragon 6-series وبطارية كبيرة ومكبرات صوت رباعية، وسنوفر جميع المعلومات المتعلقة بمواصفات ومميزات وسعر Tab G62







سعر ومواصفات تابلت Moto Tab G62

قد يعجبك أيضا...

يأتي تابلت موتورولا Moto Tab G62 بشاشة نوع IPS LCD قياس 10.6 بوصة توفر دقة 2K، و يعمل جهاز التابلت بإصدار قريب من Android 12 ، والذي يوفر ميزات رئيسية مثل وضع القراءة الخاص ، ومساحة الأطفال ، ومساحة الترفيه.رخيص أوي .. أفضل تابلت جديد بأقل من 4000 جنيهيتميز تابلت Moto Tab G62 بمعالج Snapdragon 680 مقترنا ب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.يقدم تابلت Moto Tab G62 كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، و كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.بـ 2000 جنيه.. Realme تكشف عن هاتف جديد بكاميرا 50 ميجابكسل لأصحاب الرواتب الضعيفة.. عرض نار على أفضل تابلت بـ 800 جنيهو يوفر تابلت Moto Tab G62 ميزات الاتصال المعتادة ، مثل LTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.رخيص أوي .. أفضل تابلت جديد بأقل من 4000 جنيهو يتميز جهاز التابلت Moto G62 بتصميم مزدوج اللون من الخلف حيث يأتي بتصميم معدني بلمسة نهائية مزدوجة اللون، ويحزم بطارية عملاقة سعة 7700 مللي أمبير، و دعم الشحن السريع بقوة 20 وات.يبلغ تابلت موتورولا Moto Tab G62 سعر 15999 روبية و 17999 روبية هندية(أي ما يقرب من 4000 جنيه مصري) على التوالي، ويأتي باللون الرمادي فقط.