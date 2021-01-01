حيل لمساعدتك في إطالة عمر بطارية آيفون



بطارية آيفون بطارية آيفون

يعد IPHONE واحدًا من أشهر الهواتف الذكية في العالم ، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى واجهته البديهية وتصميمه المتميز والتنوع الممتاز في التطبيقات، ولكن هناك مشكلة واحدة تزعج المستخدمين عادة وهي عمر بطارية الهاتف.



نشر موقع ذا صن ، بعض الحيل التي يمكنك الاستفادة منها والتي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية جهاز Apple الخاص بك.



قم بإيقاف تشغيل اتصال WiFi عند الخروج

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أحد أفضل الطرق لتوفير عمر البطارية هو شبكة WiFi.هذا خطأ شائع يرتكبه المستخدمون: ترك WiFi قيد التشغيل عندما لا يكونون متصلين بشبكة WiFi.ما عليك سوى إيقاف تشغيل WiFi عندما تكون بالخارج واستخدام 4G أو 5G بدلاً من شبكة WiFi.سيكون لهذا تأثير إيجابي على المدة التي ستستغرقها بطاريتك لأن iPhone الخاص بك لن يبحث باستمرار عن شبكة WiFi للاتصال بها - وهو نشاط يحتاج إلى قدر كبير من طاقة البطارية.قم بتشغيل السطوع التلقائيتأكد من تشغيل السطوع التلقائي. تعمل هذه الميزة على ضبط شاشتك وفقًا لظروف الإضاءة تلقائيًا وستعمل على تعتيم الشاشة عندما تكون في ظروف الإضاءة المنخفضة للمساعدة في توفير البطارية.لتنشيطه ، انتقل إلى الإعدادات> عام> إمكانية الوصول> تسهيلات العرض واضبط السطوع التلقائي على تشغيل.تمكين وضع الطاقة المنخفضةهناك طريقة أخرى مؤكدة لتوفير عمر البطارية وهي تمكين وضع الطاقة المنخفضة، هذا يقلل من سطوع الشاشة ، ويحسن أداء الجهاز ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام.في وضع الطاقة المنخفضة ، لن تقوم التطبيقات بما في ذلك البريد بتنزيل المحتوى في الخلفية ، ويتم تعطيل ميزات مثل AirDrop ومزامنة iCloud والاستمرارية.لا يزال بإمكانك استخدام الوظائف الرئيسية مثل إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل والوصول إلى الإنترنت والمزيد، وعندما يتم شحن هاتفك مرة أخرى ، يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.لتمكينه من خلال الانتقال إلى الإعدادات> البطاريةقم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفيةهناك طريقة أخرى رائعة للحفاظ على عمر البطارية وهي إيقاف تشغيل نشاط الخلفية، تشير هذه الميزة إلى أن البطارية قيد الاستخدام بواسطة تطبيقات أخرى في الخلفية ، أثناء استخدام تطبيق آخر.لتحسين عمر البطارية ، يمكنك إيقاف تشغيل الميزة التي تسمح للتطبيقات بالتحديث في الخلفية، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث تطبيق الخلفية وحدد Wi Fi أو Wi Fi وبيانات الجوال أو إيقاف لإيقاف تشغيل تحديث تطبيق الخلفية تمامًا.تأكد من أنك على علم بآخر المستجداتأخيرًا ، تأكد دائمًا من أن جهازك يستخدم أحدث إصدار من iOS.هذا لأن Apple تصدر باستمرار تصحيحات تعمل على تحسين الطريقة التي يستخدم بها iPhone طاقة البطارية.