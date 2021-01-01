سقوط سيدة استولت على 2 مليون جنيه من المواطنين بالبحيرة

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صورة الخبر: ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال
ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال


نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة نشاط إحتيالى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والخردة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ (2,172,000 مليون جينه ) تحت ذات الزعم، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما تبين اختبائها بإحدى الشقق المستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية خشية ضبطها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

المصدر: elbalad

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