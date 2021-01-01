تقرير : كيف تسخر روسيا الحرب الإلكترونية في صراعها مع أوكرانيا؟



الحرب الإلكترونية الحرب الإلكترونية

أظهر تقرير جديد أن أوكرانيا تخوض معركة مع روسيا في الفضاء السيبراني ، فضلاً عن حرب مادية.



تقول شركة Trustwave الأمنية ومقرها شيكاغو، إن روسيا تستخدم «الحرب الإلكترونية» على أوكرانيا منذ بدء الغزو المادي في أواخر فبراير.



وتم استخدام البرامج الضارة ضد المنظمات في أوكرانيا إما لتدمير أو السيطرة على أنظمتها عبر الإنترنت و «تدمير أهداف بعيدة عن الخطوط الأمامية».

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كما تم استخدام البرامج الضارة، وهو مصطلح شامل لأي نوع من البرامج الضارة، لسرقة البيانات والتجسس على المواطنين ومهاجمة البنية التحتية الوطنية.قال باول كنابتشيك، مدير الأبحاث الأمنية في SpiderLabs، فرع Trustwave الاستقصائي: "من خلال مراقبة الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا ، يمكننا أن نرى بوضوح أن الهجمات الإلكترونية التي تستفيد من البرامج الضارة هي جزء مهم من استراتيجية الحرب الهجينة الحديثة".وأضاف "بينما يتم شن الحرب التقليدية في ساحة المعركة ومحدودة بعدة عوامل، تستمر الحرب الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مما يتيح الفرصة للتسلل وإلحاق الضرر بأهداف بعيدة عن الخطوط الأمامية".ووفقًا لـ «SpiderLabs»، من بين مرتكبي الهجمات جهاز المخابرات الخارجية الروسي، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية .قام الفريق بإدراج مجموعة من أنواع البرامج الضارة المستخدمة كجزء من جهود الحرب الإلكترونية ، والعديد منها يحمل أسماء ملونة مثل "AcidRain" و"Industroyer2".يشار إلى هذا البرنامج الضار على وجه التحديد باسم "الممسحة" لأنه يهدف إلى محو أو "مسح" محرك الأقراص الثابتة للكمبيوتر الذي يصيبه.تم اكتشافه على مئات أجهزة الكمبيوتر الأوكرانية ، وكذلك أجهزة الكمبيوتر في ليتوانيا ولاتفيا، مساء يوم 23 فبراير، قبل ساعات فقط من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.أُطلق عليها اسم "HermeticWiper" بناءً على شهادة رقمية من شركة مقرها في قبرص تسمى Hermetica Digital Ltd.