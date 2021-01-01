فيديو .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو خلال الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة، معلقة : “مع استمرار نسب الرطوبة اليوم سنبدأ في الارتفاع بدرجة الحرارة اليوم، وذلك بواقع درجة إلى درجتين عن قيم الحرارة المسجلة في الأيام الماضية، ومن المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكرى 35 درجة مئوية، وستكون بين 35 و36 درجة مئوية في الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة”.
وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، : "ستكون درجات الحرارة المحسوسة 39 و40 درجة على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في فترة النهار، وهو ما يجعلنا نشعر بأن الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار".
وتابعت، أن الأجواء على السواحل الشمالية ستكون حارة رطبة، وفي فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس نسب الرطوبة ترتفع، بالإضافة إلى هدوء في سرعات الرياح، ونشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.
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