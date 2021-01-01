فيديو .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو خلال الأسبوع المقبل



الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة، معلقة : “مع استمرار نسب الرطوبة اليوم سنبدأ في الارتفاع بدرجة الحرارة اليوم، وذلك بواقع درجة إلى درجتين عن قيم الحرارة المسجلة في الأيام الماضية، ومن المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكرى 35 درجة مئوية، وستكون بين 35 و36 درجة مئوية في الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة”.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، : "ستكون درجات الحرارة المحسوسة 39 و40 درجة على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في فترة النهار، وهو ما يجعلنا نشعر بأن الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار".



وتابعت، أن الأجواء على السواحل الشمالية ستكون حارة رطبة، وفي فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس نسب الرطوبة ترتفع، بالإضافة إلى هدوء في سرعات الرياح، ونشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.

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وواصلت: "خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل مُتوقع تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويجب الحذر منها، حيث تتكون في الساعات المتأخرة من الليل، أي الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس في السادسة صباحا".وفى وقت سابق كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.وقالت :" صيف هذا العام معتدل ومتوسط الحرارة مقارنة بالأعوام الماضية.موجة حارة حتى نهاية الأسبوعوأشارت منار غانم إلى أن هذا الأسبوع يجب على المواطنين الاستعداد لموجة حارة تصل إلى 39 درجة مئوية على نطاق القاهرة بدءا من غد الجمعة وحتى نهاية هذا الأسبوع.ارتفاع معدل الرطوبةوأكدت الدكتورة منار غانم، أن ارتفاع معدل الرطوبة له دور كبير في إحساس المواطن بالحرارة، ولهذا فالمناطق الجنوبية ستشعر بالحرارة أكثر من المناطق الساحلية.