تعلن "أبل" اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أجهزتها

أعلنت شركة "أبل" أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف "آيفون" ولوحيات "آيباد" وكمبيوتر "ماكبوك"، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.
وأضافت "أبل"، أنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".
وفي تحديث أمني على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأميركية إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقا ضارا "قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.
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