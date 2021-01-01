رصد كوكب زحل من أقرب نقطة له من الأرض

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صورة الخبر: كوكب زحل
كوكب زحل

التقط مصور فوتوغرافي صورة عن كوكب زحل عندما اقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض هذا العام.

تحرك كوكبنا بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس يوم الأحد، في حدث سماوي سنوي يُعرف باسم "المعارضة".

هذه هي اللحظة التي يكون فيها العملاق الغازي أقرب ما يكون إلى الأرض وهو في مرحلته الكاملة، لذلك يمكنك الحصول على منظر رائع حتى بالعين المجردة.

جدير بالذكر أن الظهور الرائع لزحل لن يقتصر على هذه الليلة فقط، فهو سيكون في حالة جيدة للرصد في سماء المساء في ليالي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ما يعني طوال فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

يعد زحل هو الكوكب السادس من الشمس وثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بعد المشتري، لديه 82 قمرًا، ومع ذلك، تم تأكيد وتسمية 55 فقط من هذه الأقمار، كلك فهناك 29 قمرًا آخر في انتظار تأكيد الاكتشاف والتسمية الرسمية، وتتدلى هذه الأقمار بشكل كبير في الحجم من القمر العملاق، تيتان، الذي هو أكبر من كوكب عطارد، إلى الأقمار الأخرى التي هي صغيرة مثل الساحة الرياضية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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