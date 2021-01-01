تكشف دودج عن تشارجر دايتونا SRT الكهربائية الاختبارية



دودج تشارجر دايتونا SRT ا دودج تشارجر دايتونا SRT ا

سحب دودج الستار عن سيارتها الكهربائية تشارجر دايتونا SRT سيارات العضلات الكهربائية الاختبارية.



السيارة لا تشبه أي سيارة دودج أخرى قبلها، وتحمل محركات تطلق عليها الشركة اسم Banshee تقول دودج أنها تعمل كقمة جديدة للأداء في “Brotherhood of Muscle” وتتجاوز محركات هيمي وهليكات وRedeye. ومع ذلك فلم تكشف الشركة عن مواصفات الأداء!



أكدت دودج فقط أن محركات Banshee تعمل بنظام 800 فولت ونظا دفع كلي ما يجعلها أسرع من شقيقتها تشارجر هيلكات في جميع مقاييس الأداء الرئيسية، وتعتبر دودج تشارجر دايتونا SRT الاختبارية فريدة أيضًا حيث أنها تستخدم ناقل حركة eRupt متعدد السرعات الجديد يتكون من نظام ميكانيكي-كهربائي. وتوفر السيارة ميزة PowerShot تزيد القوة الحصانية لفترة، وتوفر نظام العادم Fratzonic Chambered Exhaust الذي سيوفر صوت “صادم” كما وعدت الشركة من قبل.

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تطمح دودج أن تكون سيارتها أول سيارة عضلات كهربائية إنتاجية أيضاً. ومن المتوقع أن تصل تشارجر دايتونا SRT كسيارة إنتاجية في عام 2024، ولكن لم تؤكد الشركة ذلك بعد.