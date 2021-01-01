تقييم أمان هافال h6 2022 وأنظمة السلامة ومساعدة السائق



هافال h6 2022 هافال h6 2022

المربع نت – سيارة هافال 2022 h6 تعد من أنجح سيارات اس يو في العائلية في السوق السعودي والعالمي، ولسنوات طويلة عبر أجيالها المختلفة، حققت أكثر اس يو في مبيعا في الصين.



هافال H6 في السعودية

تتوفر هافال h6 2022 في السعودية من خلال الوكيل الحصري شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بنزين تيربو يولد قوة 201 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر، مع ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك دبل كلتش ونظام دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، على أن تتوفر السيارة بالفئات والأسعار التالية شاملة الضريبة:



هافال H6 بيسيك: 83,939 ريال

هافال H6 اكتيف: 94,289 ريال

هافال H6 بريميوم: 103,489 ريال

هافال H6 بريميوم دفع رباعي : 108,089 ريال

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تقييم أمان هافال H6حصلت هافال H6 على تقييم 5 نجوم للأمان من البرنامج الأسترالي A-NCAP لتقييم السيارات الجديدة، وفقا لمعايير التصنيف الصارمة 2020- 2022. وخص التقييم نسخة البنزين، نفس المتوفرة في الشرق الأوسط والسعودية.حققت هافال H6 علامة عالية في حماية البالغين والأطفال داخل السيارة والمشاة والدراجات من مستخدمي الطريق، كما حققت علامة عالية لقدرة التجنب الفعال للاصطدامات المحتملة أو تقليلها بفضل أنظمة السلامة الحديثة على متن السيارة.وكان تعليق كارلا هورويج الرئيس التنفيذي لبرنامج A-NCAP”إن تحقيق تقييم 5 نجوم تحت بروتوكولات A-NCAP الأحدث يوضح أن علامة هافال تواكب أحدث معايير السلامة”. وكانت تفاصيل التقييم كالتالي:حماية السائق في اختبار التصادم الجانبي والقطب المائل: علامة كاملةحماية ركاب المقاعد الأمامية والخلفية في اختبار الإصابات: علامة كاملةحماية راكب المقعد الأمامي في اختبار الإزاحة الأمامية: علامة كاملةحماية صدر السائق والقدم في اختبار التصادم الأمامي: علامة غير كاملة (تأشيرا إلى احتمال الإصابة بناء على إصابة دمية الاختبار).أمان هافال h6وكان تقييم عمل أنظمة السلامة “جيد” في جميع سناريوهات الاختبار بما في ذلك الحفاظ على المسار والقدرة على تجنب التصادم على الطرق الوعرة وعمل مكابح الطوارئ التلقائية لتفادي التصادم بالمركبات أو الدراجات، والقدرة على تفادي التصادم بالمشاة، والقدرة على تفادي التصادم بالمركبات أثناء الانتقال بين المسارات والانعطاف. وتعمل مثبتات مقعد الطفل ومقيدات حركة الأطفال كما ينبغي؛ فأحرزت علامة عالية.أنظمة السلامة ومساعدة السائق في هافال H66 وسائد هوائيةنظام الثبات الإلكترونيفرامل مانعة للإنغلاقالمساعدة على تغيير المسارالمساعدة على البقاء في المسارنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتنظام الركن الذاتيحساسات الركن الأمامية والخلفيةنظام تحذير من التصادم الأماميمكابح الطوارئ التلقائيةكاميرات 360 درجة