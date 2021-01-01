500X.. سيارة كروس أوفر الوحيدة من الشركة الإيطالية في مصر



فيات 500X فيات 500X

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، تقدم شركة داينامكس موديل 2022 من سيارتها فيات 500X في السوق المحلي، حيث تعتبر هذه أكثر السيارات تميزا بين سيارات الشركة الإيطالية في مصر، وذلك لأنها الوحيدة من فئة سيارات كروس أوفر وSUV.



ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



جدير بالذكر أن الشركة أعلنت منذ عدة أسابيع عن تقديم تجهيزات جديدة لهذا الموديل من السيارة المتاح في السوق المحلي، حيث كانت هذه التجهيزات بأسعار إضافية على السيارة وتم ذكر هذه التجهزيات كالتالي:

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- مصابيح أمامية LED.- لونين للسيارة من الخارج.- فتحة سقف.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية لسيارة فيات 500X موديل 2022 فهي كالتالي:- فئة أولى بسعر 550 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 600 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 625 ألف جنيه.جدير بالذكر أيضا أن الشركة تقدم موديل فيات 500 من هذه السيارة في السوق المحلي، ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويقدم موديل 2022 من فيات 500 بأسعار رسمية تم ذكرها كالتالي:- فئة أولى بسعر 470 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 525 ألف جنيه.