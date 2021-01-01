500X.. سيارة كروس أوفر الوحيدة من الشركة الإيطالية في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، تقدم شركة داينامكس موديل 2022 من سيارتها فيات 500X في السوق المحلي، حيث تعتبر هذه أكثر السيارات تميزا بين سيارات الشركة الإيطالية في مصر، وذلك لأنها الوحيدة من فئة سيارات كروس أوفر وSUV.
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
جدير بالذكر أن الشركة أعلنت منذ عدة أسابيع عن تقديم تجهيزات جديدة لهذا الموديل من السيارة المتاح في السوق المحلي، حيث كانت هذه التجهيزات بأسعار إضافية على السيارة وتم ذكر هذه التجهزيات كالتالي:
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