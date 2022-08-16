سعر الذهب في مصر اليوم بعد مرور 24 ساعة من ثبيت الفائدة



سعر الذهب سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 19-8-2022، حالة من الترقب، خاصة في صباح أول يوم بعد قرار تثبيت سعر الفائدة في مصر، والذى تم اتخاذه من قبل البنك المركزي مساء أمس الخميس.



واليوم هو آخر التداولات الأسبوعية لحركة الذهب على مستوى البورصة العالمية.



ويتأثر سعر الذهب في مصر بحركة تداول المعدن الأصفر في البورصة العالمية بنسبة 90%، وهناك عوامل داخلية تمثل 10% في تأثيرها على أسعار الذهب منها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعرض والطلب في السوق المحلي.

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وتتداول أسعار الذهب اليوم على الانخفاض الذي سجلته في نهاية تعاملات الخميس، حيث تراجع عيار 21 حوالي 5 جنيهات و5.8 جنيه لعيار 24 ونحو4.2 جنيه لعيار 18 في السوق المحلي.سعر الذهب اليوم في مصر:سجل عيار 24 بعد التراجع 1234.2 جنيه للشراء مقابل 1222.3جنيه للبيع، ويقَيّم عيار 21 في سوق الصاغة بسعر 1080 جنيهًا للشراء مقابل 1070 جنيهًا للبيع.وانخفض عيار 18 في المحلات إلى 925.7 جنيه للشراء مقابل 921.5 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 722 جنيهًا للشراء مقابل 715 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهب:انخفض سعر جنيه الذهب، بقيمة 40 جنيهًا، في محلات المشغولات الذهبية حيث سجل 8640 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليوم:أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، استهلت تداولات آخر الأسبوع على الانخفاض الذي سجلته نهاية يوم الخميس.سعر الذهب في الإمارات:سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.67 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 190.36 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 181.70 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 155.75 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 121.14 درهمسعر الذهب في الكويت:سعر الذهب عيار 24 سجل 17.38 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.93 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.20 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.03 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.14 دينارسعر الذهب في السعودية:سعر الذهب عيار 24 سجل 212.20 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 194.51 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 185.67 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 159.15 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.78 ريال