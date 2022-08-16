سعر الدولار في مصر اليوم بيع وشراء الجمعة 19 أغسطس بعد تثبيت الفائدة..



سعر الدولار سعر الدولار

تخطى اليورو في مصر داخل البنك المركزى 19 جنيها، وسجل اليورو، اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، نحو 19.4236 جنيه للشراء، و19.5101 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.1008 جنيه للشراء، 19.1783 للبيع.



وسجل الدولار في بنكى الأهلى ومصر، اليوم الجمعة 19-8-2022، نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.2547 عند الشراء وعند البيع سجل 19.5279.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم «المصرى اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى غلق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

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أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرىسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.1003، وللبيع 19.1783.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلىسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامىسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800.سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.11 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتىوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.«المصرى اليوم» يقدم خدمة معرفة سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية والعربية لحظة بلحظة في جميع البنوك المصرية، اليوم الجمعة 19-8-2022، عبر هذه الروابط الرسمية (تحديث لحظى لسعر الدولار).