تعرف على تاريخ عيدان تناول الطعام فى اليابان.. من خشب الخيزران والنحاس الأصفر



عيدان تناول الطعام عيدان تناول الطعام

عيدان تناول الطعام يعرفها من يعشق الطعام الآسيوى سواء الطعام الصينى أو الطعام الكورى، وهى منتشرة حول العالم وهى مصنوعة من مواد مختلفة، وبأحجام متعددة، ولا يعرف الكثيرون من أين بدأت.







أصول صينية

عيدان تناول الطعام استخدمت في الصين منذ عام 1200 قبل الميلاد، وفقاً لموقع "Tofugu"، وكانت المجموعة الأولى مصنوعة من البرونز وكانت تستخدم بشكل أساسي في الطهى لأنها سهلة الاستخدام للوصول إلى أواني غليان الزيت أو الماء، ولم يبدأ الناس في استخدام هذه الأشياء حتى عام 400 بعد الميلاد، وبحلول عام 500 بعد الميلاد انتشر استخدام عيدان تناول الطعام في كل إنحاء آسيا.

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والصين شهدت ازدهارا فى السكان مما أجبر الناس على البدء باستخدام عيدان تناول الطعام، لأنه مع وجود عدد أكبر من الناس كان هناك وقود أقل، وكانت حرائق أقل.ومن أجل طهى الطعام بسرعة كان الناس يقطعون الطعام لقطع أصغر لطهيها بشكل أسرع، وكان عيدان الطعام هو الخيار المثالي لذلك، كما أنهم كانوا يعتقدون أن الأدوات الحادة مثل السكاكين ليس لها مكان على مائدة العشاء، وأنها تمثل العنف والحرب والتي لا يجب أن تتمشى مع الشعور بالبهجة والرضا الذى يعتقد أنه يجب أن تكون موجودة مع كل وجبة.عيدان تناول الطعام في اليابانعيدان تناول الطعام في الصين أصبحت مشهورة في نحو عام 500 بعد الميلاد، وشقت الثقافة الصينية طريقها إلى اليابان عبر كوريا، وعيدان تناول الطعام كانت واحدة من الأشياء التي نجحت في ذلك.وفى بادئ الأمر استخدمت عيدان تناول الطعام في الاحتفالات اليابانية، وكانت عيدان تناول الطعام اليابانية المبكرة مصنوعة من الخيزران وتم ربطها في الأعلى، نوعاً ما مثل عيدان الطعام "المدرب" التي نراها الآن، ودخلت عيدان تناول الطعام تدريجياً في المنزل، وأصبحت تستخدم بشكل منتظم.اختلافات واضحة في عيدان تناول الطعاميوجد اليابانية والكورية والصينية والفيتنامية، في اليابان تكون عيدان تناول الطعام أقصر من عيدان تناول الطعام الأخرى وهى مصنوعة من الخيزران أو الخشب وتكون مطلية بالورنيش، وتأتى عيدان تناول الطعام اليابانية بأحجام الأطفال والنساء، والتي تكون أقصر من الأحجام القياسية، وقد تكون مصنوعة من البلاستك الملون.وفي كوريا عيدان تناول الطعام متوسطة الطول وشكل مستطيل مسطحة، وهى مصنوعة تقليديا من النحاس الأصفر أو الفضة وتستخدم في نفس الوقت مع الملعقة.عيدان تناول الطعام في الصين أطول وأسمك من عيدان تناول الطعام اليابانية والكورية، ولديها جوانب مربعة أو مستديرة، وتنتهى بنصائح حادة ومسطحة، وتكون مصنوعة من بلاستيك الميلامين أو الخيزران المطلي.وعيدان تناول الطعام الفيتنامي أطول، وهى مصنوعة تقليديا من الخشب المطلي أو الخيزران.