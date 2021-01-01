بسبب الدولار .. تصريحات جديدة لمصطفى بكري حول علاء مبارك وشقيقه جمال



مصطفى بكري وعلاء مبارك مصطفى بكري وعلاء مبارك



دعا الإعلامي المصري، مصطفى بكري، المصريين الذين لديهم أموال في بنوك الخارج لإيداعها في البنوك المصرية لدعم اقتصاد الوطن.



وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "المواطن اللي عنده دولار واحد يجيبه في البنوك المصرية، عشان يقف مع البلد، وهي دي الوطنية".



وتابع مصطفى بكري أنه "على الجميع الحرص على مصلحة الوطن الذي أعطى الكثير وينتظر الدعم والمساندة في هذا التوقيت من أبنائه"، مردفا: "الأخ اللي عنده 429 مليون دولار هو وأخوه هاتوا الفلوس للبلد" (ويقصد الأخوين علاء وجمال مبارك).

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وتقدم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.وقد تضمنت الشكوى قيام علاء مبارك في معرض دفاعه عن نجيب ساويرس بالسب والقف في حق النائب مصطفى بكري وأسرته واتهمه بأنه "غير أصيل" لأنه لم يؤد واجب العزاء في وفاة والده الرئيس الأسبق حسني مبارك.كما اتهمه بالكذب في حق ساويرس الذي قال «اننا لن نتلقى العزاء في ضحايا حريق الكنيسة إلا بعد معرفة الفاعل"، مما أثار حفيظة بكري الذي قام بالرد عليه واتهمه بإشعال الفتنة في البلاد ونشر معلومات وادعاءات كاذبة.وفي وقت سابق، طالب الكاتب الصحفى مصطفى بكري، علاء مبارك ، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تحويل أمواله في الخارج إلى مصر.