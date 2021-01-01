بسبب الدولار .. تصريحات جديدة لمصطفى بكري حول علاء مبارك وشقيقه جمال

دعا الإعلامي المصري، مصطفى بكري، المصريين الذين لديهم أموال في بنوك الخارج لإيداعها في البنوك المصرية لدعم اقتصاد الوطن.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "المواطن اللي عنده دولار واحد يجيبه في البنوك المصرية، عشان يقف مع البلد، وهي دي الوطنية".
وتابع مصطفى بكري أنه "على الجميع الحرص على مصلحة الوطن الذي أعطى الكثير وينتظر الدعم والمساندة في هذا التوقيت من أبنائه"، مردفا: "الأخ اللي عنده 429 مليون دولار هو وأخوه هاتوا الفلوس للبلد" (ويقصد الأخوين علاء وجمال مبارك).
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