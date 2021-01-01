علماء يكشفون مفاجأة بشأن مصدر المياه على الأرض..من خلال مجموعة عينات..

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قدمت المهمة الأخيرة التي أطلقتها وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» نحو الكويكب «ريوجو» أدلة جديدة تدعم نظرية أن المياه الموجودة على سطح الأرض جاءت في الأصل من كويكب «ريوجو».



يقول فريق البحث الياباني أنه ربما كانت الكويكبات أو المذنبات الغنية بالمواد العضوية والتي هبطت على سطح الأرض عند تكوينها أحد المصادر الرئيسية لمياه الأرض.



إلا أن العينات التي تم تجميعها من المذنبات التي سقطت على الأرض أثبتت عدم صحة هذه النظرية وعدم وجود تطابق بناءً على المعادن الموجودة على الأرض، وفقًا لمقال على موقع معهد كارنيجي للعلوم.

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ويعتقد علماء الكواكب أن الكويكبات الكبيرة الغنية بالمواد المتطايرة مثل الهيدروجين والماء المخزنين في الطين، هي أفضل تطابق كيميائي كمصدر لمياه الأرض، مثال على ذلك كويكب ريوجو الذي يمكنه تخزين مواد مثل تلك الموجودة في الكواكب الأولية البدائية الموجودة في حالة تجمد عميق.كما تؤكد أحدث نتائج الاختبارات المعملية للمواد المأخوذة من كويكب ريوجو خلال المهمة اليابانية أن الكويكب ريوجو يعتبر مثالاً حياً يمكن أن يعطينا معلومات عن النظام الشمسي المبكر، لا سيما وأنه أكثر الجسيمات غير الملوثة التي تمت دراستها إلى الآن.والدليل على ذلك أن معظم النيازك الكربونية الكوندريتية تحتوي على معادن الفريهيدريت والكبريتات، إلا أن الباحثين لم يجدوا مثل تلك المعادن في عينات ريوجو.لم تثبت التحليلات أن ريوجو يعتبر مثالاً جيداً يحوي مادة تشير إلى النظام الشمسي البدائي فحسب، لكنه يحتوي كذلك على المواد العضوية اللازمة لصنع الحمض النووي الذي يشير إلى احتمال أن الكويكبات لم تزود الأرض بمياهها فحسب، ولكنها تبوح أيضاً بأسرار وجود حياة على سطحها.