الكشف عن روبوت يقوم بعمل الغواص لجمع حطام السفن الغارقة



روبوت يقوم بعمل الغواص روبوت يقوم بعمل الغواص

كشفت جامعة «ستانفورد» في كاليفورنيا عن الروبوت «Ocean OneK» ليجمع حطام السفن والطائرات الغارقة بطريقة لا يستطيع البشر القيام بها.



يشبه «Ocean OneK» غواصًا بشريًا من الأمام، بأذرع وأيدى وعينين تتمتعان برؤية ثلاثية الأبعاد، تلتقط العالم تحت الماء بألوان كاملة.



وبحسب CNN، يحتوي الجزء الخلفي من الروبوت على أجهزة كمبيوتر و8 محركات دفع متعددة الاتجاهات، لتساعده على التحرك بحرية وبعناية في آن واحد مواقع السفن الغارقة الهشة.

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وعندما يستخدم عامل على سطح المحيط عناصر تحكم لتوجيه الروبوت، فإن نظام التغذية المرتدة للروبوت يجعل الشخص يشعر بمقاومة الماء، وكذلك ملامح القطع الأثرية.كما تعد قدرات الرؤية واللمس الواقعية لـ «Ocean OneK» كافية لجعل الناس يشعرون وكأنهم يغوصون في الأعماق دون المخاطر أو الضغط الهائل تحت الماء الذي قد يتعرض له الغواص البشري.فيما تعاون عالم الروبوتات في جامعة ستانفورد أسامة الخطيب وطلابه مع علماء آثار أعماق البحار وأرسلوا الروبوت في رحلة غطس في سبتمبر، بالإضافة إلى إنهاء الفريق رحلة استكشافية أخرى تحت الماء في يوليو.بينما استكشف «Ocean OneK» حتى الآن طائرة Beechcraft Baron F-GDPV الغارقة، والباخرة الإيطالية Le Francesco Crispi، وسفينة رومانية من القرن الثاني قبالة كورسيكا، وطائرة الحرب العالمية الثانية P-38 Lightning، وغواصة تسمى Le Protée.وأوضح «الخطيب» أستاذ في كلية الهندسة بجامعة ستانفورد، ومدير مختبر ستانفورد للروبوتات إنك تقترب جدًا من الهيكل المذهل، وعندما تلمسه تشعر بذلك بالفعل.وأردف: لم أختبر شيئًا مثل ذلك في حياتي، إذ تمكنت من لمست والباخرة الإيطالية Le Francesco Crispi من على ارتفاع 500 متر) وشعرت بها.متابعًا أنه من الممكن أن تكون «Ocean OneK» مجرد بداية لمستقبل تتجه فيه الروبوتات لعمليات استكشاف تحت الماء خطيرة جدًا على البشر وتساعدنا على رؤية المحيطات بطريقة جديدة تمامًا.