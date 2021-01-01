شروط أول بطولة عالمية للشطرنج تحت الماء..حبس الأنفاس والتوازن..



بطولة عالمية للشطرنج تحت الماء بطولة عالمية للشطرنج تحت الماء

لأول مرة، أقامت بريطانيا بطولة شطرنج عالمية تحت الماء، لا تختلف كثيرًا عن بطولة الشطرنج العادية، بل اتبعوا كل القواعد الأساسية للشطرنج، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرون عن كيفية لعب جولة كاملة تحت الماء، وتثبيت الشطرنج، والملابس التي ارتداها اللاعبون، والشروط المُتبعة.



«بطولة العالم للشطرنج والغوص في لندن».. هكذا أطلق عليها، وشارك فيها 10 لاعبين من مختلف الدول حول العالم، واستمرت لمدة 4 ساعات تحت الماء.



إجادة السباحة والغطس كانت شروطا أساسية للاعبين المشاركين في هذة البطولة العالمية، وذلك حتى يستطيعوا البقاء تحت الماء لفترة طويلة. أما عن الملابس كانت عبارة عن ملابس سباحة ونظارات واقية.

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القواعد الأساسية للعبة لم تتغير، إلا أمر واحد، بإضافة تقييم قدرة اللاعب على حبس أنفاسه تحت الماء لمدة أطول، مع إجادة تحقيق التوازن، لأن بمجرد صعوده لالتقاط الأنفاس فهذا يعني أن الطرف الآخر فائزا. كما يتم استبدال قطع الشطرنج تحت الماء بقطع مغناطيسية لضمان ثباتها، وفقًا لـ «رويترز» البريطانية.وقال اللاعب زارين دولاب، أحد المُشاركين في البطولة: «اعتقدت أن الأمر سيكون بسيطًا ولا يختلف كثيرًا عن لعب الشطرنج تحت الماء، لكن اكتشفت أنه في غاية الصعوبة، ويتطلب تدريب قاس ولفترات طويلة».وأضاف: «محاولة التحكم في قطع الشطرنج المغناطيسية تحت الماء، وإبقاء نفسك في الأسفل لفترة طويلة ومحاولة الثبات تكون أكثر صعوبة، خاصة مع هذة اللعبة التي تتطلب وقتا طويلا وجهدا وتركيزا».وقال ميشال مازوركيفيتش، 33 عامًا، من بولندا، والذي فاز بالبطولة على الجنوب أفريقي آلان ديكر، في مباراتهما الأخيرة: «أعتقد أن 60? عبارة عن لعبة شطرنج و40? مثل المهارات الأخرى كالسباحة والتحكم في الجسد، والضغط والنفس».يُذكر أن البطولة هي فكرة الأمريكي إيتان إلفيلد، لجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة.