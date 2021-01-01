دراسة توضح..كيف يوثر تناول 1 جرام ملح يوميًا على جسم الإنسان؟

احتباس السوائل في الدم، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام من أخطر الأمراض التي تصيب الأشخاص الذين يكثرون من تناول كميات كبيرة من الملح، الأمر الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، وأكدت أن تقليل كميات الملح يحافظ على صحة الأشخاص من عدة أمراض، تحديدًا الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الوفاة.
ماذا يفعل جرام واحد من الملح في جسم الإنسان؟
وفقًا لدراسة أجريت في الصين، نشرها موقع healthline، أن تقليل تناول الملح خلال اليوم إلى 1 جرام فقطـ، يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير ، تحديدًا أن حوالي 40 في المائة من جميع الوفيات في البلاد مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد العلماء القائمون على الدراسة أن ضغط الدم الانقباضي سينخفض بمقدار 1.2 مم، إذا تم الالتزام بجرام واحد فقط من الملح، كما سُسياهم في منع 9 ملايين من حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات السكتة الدماغية بحلول عام 2030، ويقدر الباحثون أن 4 ملايين من هذه الحالات قد تكون قاتلة...
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