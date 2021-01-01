دراسة توضح..كيف يوثر تناول 1 جرام ملح يوميًا على جسم الإنسان؟



الملح الملح

احتباس السوائل في الدم، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام من أخطر الأمراض التي تصيب الأشخاص الذين يكثرون من تناول كميات كبيرة من الملح، الأمر الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، وأكدت أن تقليل كميات الملح يحافظ على صحة الأشخاص من عدة أمراض، تحديدًا الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الوفاة.



ماذا يفعل جرام واحد من الملح في جسم الإنسان؟

وفقًا لدراسة أجريت في الصين، نشرها موقع healthline، أن تقليل تناول الملح خلال اليوم إلى 1 جرام فقطـ، يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير ، تحديدًا أن حوالي 40 في المائة من جميع الوفيات في البلاد مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأكد العلماء القائمون على الدراسة أن ضغط الدم الانقباضي سينخفض بمقدار 1.2 مم، إذا تم الالتزام بجرام واحد فقط من الملح، كما سُسياهم في منع 9 ملايين من حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات السكتة الدماغية بحلول عام 2030، ويقدر الباحثون أن 4 ملايين من هذه الحالات قد تكون قاتلة...

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فوائد أخرى لتناول 1 جرام من الملح يوميًا:توجد بعض الفوائد الأخرى المحتملة لتناول جرام واحد من الملح يوميًا مُتعلقة بأمراض الكلى المزمنة وسرطان المعدة، وقال الدكتور جيفري تايلر، طبيب القلب في مستشفى بروفيدنس سانت جوزيف في كاليفورنيا: «الأشخاص الذين هم في منتصف العمر أو أكبر، مصابون بالسكري، ومصابون بأمراض الكلى يستفيدون أكثر عند تقليل تناول الملح، ويحميهم من تدهور صحتهم، كما يقي الأصحاء بخطر الإصابة بتلك الأمراض المزمنة».أضرار الإكثار من تناول الملح-احتباس السوائل في الجسم-الجفاف، بسبب سحب الملح المياه من الجسم-ارتفاع ضغط الدم-أمراض القلب المختلفة-سرطان المعدة-سرطان القولونيُذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أوصَت بوضعُ معايير وطنية لكمية الملح في الخبز، لأن ما يصل الى 40% من تناول الناس للملح يأتي من الملح الموجود في الخبز، يليه الجبن، ومنتجات الطماطم واللحوم المصنَّعة.