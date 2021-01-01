بالفيديو : خصص لها 4 أرجل.. أمريكي يبتكر جهازًا يمكن الثعابين من المشي بدلًا من الزحف



أمريكي يبتكر جهازًا يمكن الثعابين من المشي أمريكي يبتكر جهازًا يمكن الثعابين من المشي

ابتكر مخترع روبوتًا غريبًا رباعي الأرجل، يسمح للأفاعي بالمشي بدلًا من الزحف.



وصمم المهندس الأمريكي آلين بان، الذي وصفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بـ«غريب الأطوار»، جهازًا عبارة عن أنبوب طويل، وأربعة أرجل بلاستيكية متصلة بلوحة تحكم.



قال «بان»، الذي نشر مقطع فيديو عن ابتكاره عبر «يوتيوب»، إنه يريد «إعادة أرجل الثعابين كما كانت في صورتها الأولى».

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وأضاف المخترع: «منذ حوالي 150 مليون سنة، كان للثعابين أرجل مرئية لكنها تطورت لتفقدها، ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى طفرة جينية».وأوضح «بان» أن بعض الثعابين في العصر الحالي تحتوي على عظام أرجل صغيرة داخل أجسامها، على الرغم من أنها صغيرة جدًا و«أثرية» بحسب تعبيره.أبدى «بان» تعاطفه تجاه الثعابين لهذا التغير الذي نال من أرجلها: «أنا في الواقع أشعر بالسوء تجاه الثعابين، لقد فقدوا أرجلهم ولا أحد حتى يحاول العثور على حل لهم.. لا أحد سواي».وأردف: «عندما تشوه أرجل أي حيوان تجتمع البشرية معًا لإيجاد حل».كشف «بان» أنه استوحى جهازه من «السقنقور الغربي ذي الأصابع الثلاثة»، وهو نوع من السحالي بأربعة أرجل صغيرة.بعد تجربة نموذج أولي غير ناجح على لعبة ثعبان محشوة، صنع «بان» النظام من أربعة أرجل آلية، كل منها مزود بمحركات مؤازرة متصلة بلوحة تحكم على غرار مجموعات السكك الحديدية النموذجية التي تدور تلقائيًا حول المسار.يمكن تنشيط الأرجل لاسلكيًا باستخدام علامة صغيرة مثبتة على سلسلة مفاتيح، وبرمجتها على جهاز «لاب توب».أراد «بان» تصميمًا يمكن للثعبان أن يختار وضعه أو خلعه، حتى لا يُجبر على الدخول في جهاز ضد إرادته، فهذا «أمر غير أخلاقي» حسب إشارته.وعليه، صنع المخترع جسمًا مركزيًا للروبوت من أنبوب بلاستيكي طويل مع فتحات في كلا الطرفين، ثم زار أحد متاجر الحيوانات حتى يدرس كيفية سير الزواحف، وبالتالي برمجة الروبوت على المشي بطريقة مماثلة.باستخدام هذه البيانات المرئية، تمكن «بان» من إعادة بناء كيفية سير الثعبان في حال ما إذا كان يمتلك أرجل، وهو ما تبعه بلقاء مع مربي الثعابين أنتوني زافالا في كاليفورنيا، لتجربة الروبوت.وعن هذه اللحظات روى المخترع: «لا يمكنني تجاوز صورة الثعبان وهو يزحف إلى هيكله الخارجي الآلي»نوه «بان»، أثناء التجربة، بأن الأفعى الغاضبة ستشكل حرف (S) بجسمها تعبيرًا عن غضبها، موضحًا أن «الثعابين السعيدة فقط» هي القادرة على استخدام الأرجل الآلية.