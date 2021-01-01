تستقيل صينية من وظيفتها بعد عدم تلبية زملائها دعوة حفل زفافها

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تننظر الفتيات موعد زفافهن من أجل دعوة الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات ليشاركوها فرحتها، وهو ما يفسر رغبة أغلب الفتيات فى إقامة حفل زفاف عند زواجهن، لذلك فلا عجب عند سماع أن امرأة صينية استقالت من عملها بعدما قامت بدعوة 70 زميلا وزميلة لها فى العمل، ولم يحضر سوى شخص واحد فقط.

وبحسب تقارير فإن الموظفة الصينية شعرت بخيبة أمل شديدة عندما حضر واحد فقط من الـ70، حتى انتهى بها الأمر بالاستقالة من وظيفتها، وقالت المرأة إنها قدمت هدايا تذكارية لثلث زملائها فى المكتب، وكانت قلقة من أنها إذا دعت القليل منهم فقط، فسوف ينزعجون، لذلك، دعت جميع زملائها السبعين.

وتم إرسال الدعوة قبل شهرين من الزفاف، ومع ذلك، عندما حل يوم زفافها، أدركت أنه من بين 70 زميلًا دعتهم، حضر واحد فقط، بل الأعجب من ذلك أن الزميلة الوحيدة التى حضرت حفل الزفاف هى المتدربة التى تعمل معها، وذلك بحسب ما نشر موقع times now news.

أُجبرت المرأة على التخلص من طعام يكفى لـ6 طاولات، وشعرت بالإهانة والحرج الشديد أمام عائلتها لعدم حضور زملائها فى حفل زفافها لدرجة أنها استقالت من وظيفتها فى اليوم التالى.

المصدر: اليوم السابع

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