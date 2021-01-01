تعرف على أشهر الأكلات الصيفية حول العالم



الشخشوخة. الشخشوخة.

الكشرى والطعمية والملوخية أكلات مشهور بها المطبخ المصرى وتتواجد طوال العام، والمزيد من الأكلات التي يلزم لـ طهيها "طشة"، لكن على سفرة الصيف يتسارع الكثيرون لتناول بعض الأكلات المحببة، والتى تجعلهم يشعرون بالسعادة، ليس ذلك فى مصر فقط، لكن فى كل دولة من دول العالم توجد أكلة شعبية صيفية يتميزة لديهم، لذا يستعرض "اليوم السابع" أشهر هذه الأكلات وفقاً لموقع "habittribe" كما يلي:



البيتزا:

اشتهر بها المطبخ الإيطالي إلا أنها نشأت من الرومان والإغريق، حيث كان الإغريق والرومان يخبزون الخبز المسطح ويعلوه زيت الزيتون والتوابل الأخرى التي نشأت محليًا، والبيتزا هي أول طعام محبوب يتناوله الجميع بطرق مختلفة، ويعتبر الطبق الرئيسي الصيفي في إيطاليا.



سوشى

السوشى من أشهر المأكولات اليابانية والمحبوبة فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الأشكال والطرق والأنواع واللفائف، ويمكن أن يكون دمج الأعشاب البحرية والأسماك الطازجة والأرز طريقة لذيذة، لتقديم الكثير من النكهات بشكل مميز.

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تاكومن المطبخ الوطني للمكسيك الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وتستخدم كلمة تاكو للإشارة إلى البارود الذي طوى في الورق ودفع في الصخور، تم استخدام هذه الكلمة سندويشات "التاكو" والذي تعتبر اليوم هو طعام الشارع المكسيكي النموذجي.الفسيخأكلة مشهور بها المطبخ المصري خاصة في الأعياد، وهو موجود منذ العصور الفرعونية، وهو عبارة عن سمك بوري مملح، والذي يعتبر من أكلات شم النسيم والتى يستمر تناولها فى التجمعات الصيفية مع الأصدقاء.البايلاهى أحد الأطباق الإسبانية الصيفية، وهى عبارة عن فواكه البحر مثل الجمبرى والكابوريا وأم الخلول المطبوخ فى صوص الكاري والذي يقدم مع الأرز المبهر.البايلاالشخشوخةهي أكلة جزائرية تقدم في الأفراح وهي مثلها مثل الكسكسي المصري لكن مصنوعة من دقيق السميد، وتقدم مع الخضار السوتيه واللحوم والحمص، ولكنها تعتبر أيضاً من الأكلات الصيفية اللذيذة.