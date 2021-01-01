تعرف على أشهر الأكلات الصيفية حول العالم

الكشرى والطعمية والملوخية أكلات مشهور بها المطبخ المصرى وتتواجد طوال العام، والمزيد من الأكلات التي يلزم لـ طهيها "طشة"، لكن على سفرة الصيف يتسارع الكثيرون لتناول بعض الأكلات المحببة، والتى تجعلهم يشعرون بالسعادة، ليس ذلك فى مصر فقط، لكن فى كل دولة من دول العالم توجد أكلة شعبية صيفية يتميزة لديهم، لذا يستعرض "اليوم السابع" أشهر هذه الأكلات وفقاً لموقع "habittribe" كما يلي:
البيتزا:
اشتهر بها المطبخ الإيطالي إلا أنها نشأت من الرومان والإغريق، حيث كان الإغريق والرومان يخبزون الخبز المسطح ويعلوه زيت الزيتون والتوابل الأخرى التي نشأت محليًا، والبيتزا هي أول طعام محبوب يتناوله الجميع بطرق مختلفة، ويعتبر الطبق الرئيسي الصيفي في إيطاليا.
سوشى
السوشى من أشهر المأكولات اليابانية والمحبوبة فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الأشكال والطرق والأنواع واللفائف، ويمكن أن يكون دمج الأعشاب البحرية والأسماك الطازجة والأرز طريقة لذيذة، لتقديم الكثير من النكهات بشكل مميز.
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