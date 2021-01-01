تعرف على أشهر الأكلات الصيفية حول العالم

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على أشهر الأكلات الصيفية حول العالم

صورة الخبر: الشخشوخة.
الشخشوخة.

الكشرى والطعمية والملوخية أكلات مشهور بها المطبخ المصرى وتتواجد طوال العام، والمزيد من الأكلات التي يلزم لـ طهيها "طشة"، لكن على سفرة الصيف يتسارع الكثيرون لتناول بعض الأكلات المحببة، والتى تجعلهم يشعرون بالسعادة، ليس ذلك فى مصر فقط، لكن فى كل دولة من دول العالم توجد أكلة شعبية صيفية يتميزة لديهم، لذا يستعرض "اليوم السابع" أشهر هذه الأكلات وفقاً لموقع "habittribe" كما يلي:

البيتزا:
اشتهر بها المطبخ الإيطالي إلا أنها نشأت من الرومان والإغريق، حيث كان الإغريق والرومان يخبزون الخبز المسطح ويعلوه زيت الزيتون والتوابل الأخرى التي نشأت محليًا، والبيتزا هي أول طعام محبوب يتناوله الجميع بطرق مختلفة، ويعتبر الطبق الرئيسي الصيفي في إيطاليا.

سوشى
السوشى من أشهر المأكولات اليابانية والمحبوبة فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الأشكال والطرق والأنواع واللفائف، ويمكن أن يكون دمج الأعشاب البحرية والأسماك الطازجة والأرز طريقة لذيذة، لتقديم الكثير من النكهات بشكل مميز.

تاكو
من المطبخ الوطني للمكسيك الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وتستخدم كلمة تاكو للإشارة إلى البارود الذي طوى في الورق ودفع في الصخور، تم استخدام هذه الكلمة سندويشات "التاكو" والذي تعتبر اليوم هو طعام الشارع المكسيكي النموذجي.


الفسيخ
أكلة مشهور بها المطبخ المصري خاصة في الأعياد، وهو موجود منذ العصور الفرعونية، وهو عبارة عن سمك بوري مملح، والذي يعتبر من أكلات شم النسيم والتى يستمر تناولها فى التجمعات الصيفية مع الأصدقاء.


البايلا
هى أحد الأطباق الإسبانية الصيفية، وهى عبارة عن فواكه البحر مثل الجمبرى والكابوريا وأم الخلول المطبوخ فى صوص الكاري والذي يقدم مع الأرز المبهر.
البايلا

الشخشوخة
هي أكلة جزائرية تقدم في الأفراح وهي مثلها مثل الكسكسي المصري لكن مصنوعة من دقيق السميد، وتقدم مع الخضار السوتيه واللحوم والحمص، ولكنها تعتبر أيضاً من الأكلات الصيفية اللذيذة.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على أشهر الأكلات الصيفية حول العالم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10585

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager