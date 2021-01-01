أخطاء قبل الخلود للنوم تؤدي لزيادة الوزن



زيادة الوزن زيادة الوزن



هناك عدة أخطاء نقع فيها عند الخلود للنوم تؤدي لزيادة الوزن وتراكم دهون الخصر، إليك أبرز تلك الأخطاء لتتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع نمط حياة صحي أكثر وفقا لموقع برايت سايد.







1. تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل



تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً، فالكثير منا يضعف ويتناول أحياناً وجبات عشاء متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل فقد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر إلى زيادة الوزن ورفع مستويات الكوليسترول والأنسولين، وتأثير سلبي على المؤشرات الهرمونية لأن مجموع السعرات الحرارية التي تستهلكينها أكبر بكثير مما تحرق، فسيزيد وزنك بلا شك.

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2. تناول القهوة في وقت متأخر من المساءتناول القهوة في وقت متأخر من المساء يضر بنومك. ويجب ألا تستهلك الكافيين قبل 6 ساعات من النوم، فقد وجد العلماء علاقة بين استهلاك حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة وزيادة الوزن. ويفضل استبدل القهوة بشاي الأعشاب الدافئ.3. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوميوصى بالنوم لمدة 7-8 ساعات في الليلة، لكن إن قل معدل نومك عن ذلك بشكل مزمن، فستواجه العديد من المشاكل الصحية.وأثبتت الدراسات وجود صلة بين قلة النوم والتغيرات السلبية في عملية الأيض. فعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى الإرهاق، وبالتالي إلى نشاط بدني أقل.4. استخدام الأجهزة الإلكترونية في المساءتؤكد الدراسات أن استخدام الأجهزة الإلكترونية التي ينبعث منها ضوء أزرق قبل النوم مرتبط بقلة النوم وزيادة الوزن.وتؤثر هذه الأجهزة الإلكترونية على إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورات النوم. وبدلاً من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل الذهاب إلى السرير، اختر قراءة كتاب شيق أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.