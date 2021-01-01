تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير



الكبد الدهني الكبد الدهني



العلاج الطبيعي لمرض الكبد الدهني، سواء كان مرتبطًا بالكحول أم لا ، هو الوصول إلى وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، إذن ماذا يجب أن تأكل؟







بشكل عام، الأطعمة التي تقاوم تلف الخلايا، وتسهل على جسمك استخدام الأنسولين، أو تقلل الالتهاب يمكن أن تساعد في عكس الحالة.

الأطعمة التي تساعد على مرض الكبد الدهني

جرب حمية البحر الأبيض المتوسط ، على الرغم من أنه لم يتم إنشاؤه للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني ، إلا أن هذا النمط من الأكل يجمع بين أنواع الأطعمة التي تساعد على تقليل الدهون في الكبد : الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة.

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الأسماك والمأكولات البحريةالفاكهةكل الحبوبالمكسراتزيت الزيتونخضرواتافوكادوالبقولياتاختر الدهون المناسبةتستخدم خلاياك الجلوكوز ، وهو نوع من السكر ، من أجل الطاقة، يساعد هرمون الأنسولين في نقل الجلوكوز من الطعام المهضوم إلى خلاياك.غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكبد الدهني من حالة تسمى مقاومة الأنسولين، هذا يعني أن جسمك يصنع الأنسولين ولكن لا يمكنه استخدامه بشكل جيد، يتراكم الجلوكوز في الدم ويحوله الكبد إلى دهون.