تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

العلاج الطبيعي لمرض الكبد الدهني، سواء كان مرتبطًا بالكحول أم لا ، هو الوصول إلى وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، إذن ماذا يجب أن تأكل؟
بشكل عام، الأطعمة التي تقاوم تلف الخلايا، وتسهل على جسمك استخدام الأنسولين، أو تقلل الالتهاب يمكن أن تساعد في عكس الحالة.
الأطعمة التي تساعد على مرض الكبد الدهني
جرب حمية البحر الأبيض المتوسط ، على الرغم من أنه لم يتم إنشاؤه للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني ، إلا أن هذا النمط من الأكل يجمع بين أنواع الأطعمة التي تساعد على تقليل الدهون في الكبد : الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة.
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