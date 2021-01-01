تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة



زكريا الوردي زكريا الوردي

وصل المغربي زكريا الوردي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، من أجل إتمام انتقاله إلى الزمالك.



وينضم الوردي إلى الزمالك مجانًا بعد نهاية عقده مع الرجاء البيضاوي.



وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات.

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ووقع اختيار البرتغالي جوسالفدو فيريرا على الوردي بعد مفاضلة بينه وبين 3 لاعبين في نفس المركز، وما رجح كفة اللاعب خبرته الإفريقية والقدرة على اللعب مركزي 6 و8.وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب حسم الفريق للقب الدوري أو نهاية الموسم.وفضل اللاعب عرض الزمالك على عدة عروض أبرزها من الوداد المغربي الغريم التقليدي للرجاء، وفريقان من فرنسا والبرتغال.من هو زكريا الوردي؟زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016-2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018- 2019.وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.