توقف عن تناوله نهائيا .. كارثة بالعيش السن



العيش السن العيش السن





يعتقد البعض أن العيش السن هو البديل الخبز والذي يساعد علي إنقاص الوزن.





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ولكن انتشرت بعض الشائعات ان العيش السن يؤدي الي هشاشة عظام ولكن اكد الأطباء ان الكارثة ليست في هشاشة العظام ولكن هناك كارثة حقيقة عن العيش السن .أضرار العيش السنقد يعتبره البعض عيش ريچيم ولكن لايعرف احد صناعة العيش السن فهو هو دقيق كامل الحبة نخالة ردة الياف اكتر معادن حبوب بروتين نباتي و سعراته الحرارية عالية.قد يحتوي الرغيف ال 150 جرام علي 400 سعر حراري و 75 جرام كاربوهيدريتس و 9 جرام من السكركما أن الرده من الأشياء التي تعمل على منع امتصاص الحديد و الكالسيوم من الطعام كما انطو تزيد من حمض البوليك وارتفاع النقرسلذلك فهو صار جدا فيجب أن تستبدله بصدر فرخة لان قيمته الغذائية ضعيفة جداأما عن مريض السكر يجب الابتعاد عنه نهائيا لان النشويات البيضاء معقدة لادنى والتي تؤثر علي بصحتك ونظرك وكليتك و اطرافك.