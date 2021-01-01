أسرع 4 حيل للتخلص من التجاعيد

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التجاعيد



قبل أن تبدأ التجاعيد على جبهتك في الظهور بسبب التقدم في العمر والتعبيرات المتكررة والجينات والتعرض لأشعة الشمس إليك بعض العلاجات الطبيعية وفقا لموقع برايت سايد .

1. الموز

يعتبر الموز مفيدًا للعناية بالبشرة ، فهو يحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية كل ما عليك فعله هو هرس ربع حبة موز حتى تحصل على عجينة ناعمة.

ثم ضعي طبقة رقيقة على جبهتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك ، اشطفيها بالماء الدافئ وستشعرين أن جبهتك أصبحت أكثر نعومة ورطوبة.

2. ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات غنية بفيتامينات E و C ، والتي يمكن أن توفر نعومة إضافية لبشرتك وكذلك تحسين صحة الجلد بشكل عام.

في وعاء ، أضيفي ربع كوب من عصير البرتقال الطازج وأضيفي الدقيق - فقط ما يكفي لصنع عجينة كريمية. ضعيه على جبهتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.
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3. الزيوت الطبيعية


ضعي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند قبل النوم بعد غسل وجهك مباشرة وقومي بتدليك جبهتك حتى يصبح الجلد غير دهني. يمكنك في الواقع صنع مزيج من كلا الزيتين إذا كنت ترغب في ذلك.

4. تمارين الجبين
ضع يديك على شكل "C" على عينيك ، كما لو كنت تريدين فتح عينيك. ضع السبابة على الحاجب والإبهام على كل جانب بالقرب من الأنف ، فوق فتحتي الأنف.
اضغط على كل يد على الجانبين ولأسفل
افتح عينيك جيدا لمدة 5 ثوان. اضغط على السبابة لمنع الحواجب من الحركة.
أغمض عينيك 5 مرات وأغلق عينيك. استرخ لمدة 5 ثوان وكرر ذلك مرتين أخريين.

المصدر: موقع برايت سايد

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