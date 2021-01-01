أسرع 4 حيل للتخلص من التجاعيد



التجاعيد التجاعيد





قبل أن تبدأ التجاعيد على جبهتك في الظهور بسبب التقدم في العمر والتعبيرات المتكررة والجينات والتعرض لأشعة الشمس إليك بعض العلاجات الطبيعية وفقا لموقع برايت سايد .



1. الموز



يعتبر الموز مفيدًا للعناية بالبشرة ، فهو يحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية كل ما عليك فعله هو هرس ربع حبة موز حتى تحصل على عجينة ناعمة.

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ثم ضعي طبقة رقيقة على جبهتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك ، اشطفيها بالماء الدافئ وستشعرين أن جبهتك أصبحت أكثر نعومة ورطوبة.2. ثمار الحمضياتثمار الحمضيات غنية بفيتامينات E و C ، والتي يمكن أن توفر نعومة إضافية لبشرتك وكذلك تحسين صحة الجلد بشكل عام.في وعاء ، أضيفي ربع كوب من عصير البرتقال الطازج وأضيفي الدقيق - فقط ما يكفي لصنع عجينة كريمية. ضعيه على جبهتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.هاني الناظر: الحزن يساعد على حدوث تجاعيد للبشرةبزيت الخروع.. تعرفي كيف تزيلي تجاعيد الجبين وتخفي آثار الشيخوخة3. الزيوت الطبيعيةضعي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند قبل النوم بعد غسل وجهك مباشرة وقومي بتدليك جبهتك حتى يصبح الجلد غير دهني. يمكنك في الواقع صنع مزيج من كلا الزيتين إذا كنت ترغب في ذلك.4. تمارين الجبينضع يديك على شكل "C" على عينيك ، كما لو كنت تريدين فتح عينيك. ضع السبابة على الحاجب والإبهام على كل جانب بالقرب من الأنف ، فوق فتحتي الأنف.اضغط على كل يد على الجانبين ولأسفلافتح عينيك جيدا لمدة 5 ثوان. اضغط على السبابة لمنع الحواجب من الحركة.أغمض عينيك 5 مرات وأغلق عينيك. استرخ لمدة 5 ثوان وكرر ذلك مرتين أخريين.