أضرار جسيمة لـ تخزين البيض فى باب الثلاجة



تخزين البيض فى باب الثلاجة تخزين البيض فى باب الثلاجة





الملايين حول العالم لا شك، وأنهم يضعون "البيض" فى أماكن مخصصة فى "باب الثلاجة"، إلا أن الدراسات أثبتت مفاجأة عكس ما يعتقد الجميع.



ووفق ما ذكره موقع Goodhousepeeing البريطانى، يعتبر باب الثلاجة غير ملائم على الإطلاق لوضع البيض، لأنه الجزء الأكثر عرضة لتقلبات درجات الحرارة.

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وأشار إلى أن البيض يكون فى أفضل حالاته عند تخزينه فى درجة حرارة ثابتة، لذلك يوصى بالاحتفاظ به فى الثلاجة على الرف الأوسط منها.اضرار تخزين البيض فى باب الثلاجةووفق خبراء الصحة، فإن باب الثلاجة يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض، واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيضة، ومن أشهر هذه البكتيريا هى بكتيريا "السالمونيلا"، والتى تنمو على اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك البيض النيئ، ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة.ووفق ما ذكره الموقع البريطانى، تؤدى هذه البكتيريا إلى اضطراب فى المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج فى البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض فى المنزل خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام.تخزين البيض فى باب الثلاجةتخزين البيض فى باب الثلاجةولحل هذه المشكلة، توصى "خدمة معلومات البيض" البريطانية بتخزين البيض فى علبة خاصة به، حتى لا يمتص أى روائح من الأطعمة المحيطة ذات النكهات أو الروائح القوية.واشارت إلى أن قشر البيض له مسام، وبدلاً من تخزين البيض أو الحليب فى باب الثلاجة، يمكن تخزين أطعمة أخرى فى هذا المكان تحتوى على مواد حافظة طبيعية، مثل التوابل، والمربيات، والعصائر المختلفة.