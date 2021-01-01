رضا حجازي : بدء الدراسة في المدارس لـ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر



رضا حجازي رضا حجازي



قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من يوم 24 سبتمبر الذي كان قد اعلنه الوزير السابق طارق شوقي





جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري



كما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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وعلى جانب اخر تنطلق السبت القادم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى محافظات الجمهوريةوقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يبلغ 152029 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.وشددت وزارة التربية والتعليم على منع حيازة الموبايل في اللجان و استمرار اجراءات مكافحة الغش الالكتروني ومعاقبة الغشاشين تماما مثلما حدث في امتحانات الدور الاولوقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تكليف خالد عبد الحكم بمنصب نائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.