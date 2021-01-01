رضا حجازي : بدء الدراسة في المدارس لـ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من يوم 24 سبتمبر الذي كان قد اعلنه الوزير السابق طارق شوقي
جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري
كما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
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