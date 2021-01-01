حبس المتسبب في حادث وزير التنمية المحلية الجديد

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حادث وزير التنمية المحلية الجديد


أمرت النيابة العامة المصرية بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في إصابة وزير التنمية المحلية وستة مِن أفراد موكبه.

وقالت النيابة في بيان لها: "أسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولة قائد سيارة النقل الثقيل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الموكب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو الوزير وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث وقوع الحادث وفق هذا التصور".

وبإلقاء القبض على قائد سيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من تسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه بإصابة الوزير وستة مِن أفراد ركبه، وقيادتِهِ المركبة دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة".

ونتج عن ذلك وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وجار استكمال التحقيق.

المصدر: RT

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