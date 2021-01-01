تعرف علي .. دعاء النبي في سجدة التلاوة



سجدة التلاوة سجدة التلاوة



قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجدة التلاوة هي التي ترد أثناء قراءة القرآن الكريم وفيها يسبح الإنسان ربه ويقول "سبحان ربي الأعلى".







وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله فيقول: "اللهم إن سجدتها لك فتقبلها مني واجعلها لي عندك زخرا، وحط عني بها وزرا وارفعني بها عندك درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود".

قد يعجبك أيضا...

وأشار "عويضة"، خلا فتوى مسجلة، إلى أنه إذا لم يكن الشخص متوضئا فله أن يقول «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله» أربع مرات تجزئ عن سجدة التلاوة.وأضاف أن سجدة السهو، ليست مثل سجدة التلاوة، فهي من جنس الصلاة ويقال فيها سبحان ربي الأعلى فقطكيفية أداء سجدة التلاوة؟سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،.وأوضح الشيخ أحمد ممدوح أن سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة تستلزم استقبال القبلة، والوضوء، وذلك ردًا على سؤال بشأن كيفية أداء سجدة التلاوة.هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه.هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له: “هل تصح قراءة القرآن مع عدم أداء سجدة التلاوة؟”، أن سجود التلاوة سُنة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.سجدة التلاوة من غير وضوءمن أراد أن يسجد فهناك شروط لسجود التلاوة كشروط صحة الصلاة، وهى أن يكون الإنسان على وضوء والمكان الذى يسجد فيه طاهر وتكون ملابسه وبدنه طاهر، ومتوجه ، ويقال فى السجود سبحان ربي الأعلى.