مجمع البحوث الإسلامية يوضح .. هل يجوز البدء في الصلاة قبل انتهاء الأذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان؟.. في ظل عامل السرعة والاستعجال قد يكون الشخص في حاجة لأداء الصلاة على عجالة لارتباطه بموعد محدد ، وعندما يسمع الأذان يبدأ في الصلاة مباشرة ، حتى أن البعض يسأل هل يجوز أداء الصلاة قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق بسبب موعد السفر ؟ .
وفي هذا الصدد ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية يقول السائل : لم انتظر حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر وشرعت في الصلاة مباشرة للاستعجال وارتباطي بموعد القطار .. فهل صلاتي صحيحة؟ .
لجنة الفتوى بمجمع البحوث ، أجابت قائلة: شرع الأذان لإخبار الناس بدخول وقت الصلاة ، فمجرد أن قال المؤذن الله أكبر وجبت الصلاة فإذا كنت متعجلا ابدأ في الصلاة مباشرة ولا تنتظر حتى ينتهي .
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