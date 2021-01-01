نجم تونسي يختار الانضمام لـ الزمالك رغم العروض الكثيرة

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أكد محمد الصرارفي، والد التونسي بسام الصرارفي، لاعب فريق زولت فاريجيم البلجيكي، أن نجله يرحب بالانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال الصرارفي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "يوجد اهتمام من 5 أندية مصرية بالتعاقد مع بسام، وهي الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد والبنك الأهلي، بالإضافة إلى عرض من الترجي".



وتابع: "نجلي فضل عدم الانضمام إلى الترجي، بسبب حبه للنادي الأفريقي وجماهيره".

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وأضاف: "رغبة بسام الأولى هي ارتداء قميص نادي الزمالك، توجد مفاوضات عبر وسطاء، لكننا ننتظر عرضا رسميا لإتمام الصفقة".ويلعب بسام الصرارافي، البالغ من العمر 25 عاما، في مركز خط الوسط والجناح الأيمن، وهو لاعب دولي خاض 15 مباراة بقميص منتخب تونس الأول.وبدأ بسام الصرارفي مسيرته الكروية باللعب في صفوف الملعب التونسي، ثم انضم إلى الأفريقي التونسي عام 2014، ليخوض بعدها تجربة احترافية في الدوري الفرنسي موسم 2017 عبر بوابة نيس، بينما كان زولت فاريجيم البلجيكي آخر محطاته، حيث ارتدى قميصه في 2020.الزمالك يستعد لمواجهة فاركوعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها غدا، الجمعة، في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.وكان الزمالك حقق فوزا عريضا على مصر المقاصة بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري.ويحتاج الزمالك إلى 5 نقاط من أصل 12 نقطة، لحسم لقب الدوري المصري رسميا.ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 63 نقطة.