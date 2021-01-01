تفاصيل قرعة منتخب مصر الأولمبي بالتصفيات الإفريقية

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أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انتظار منتخب مصر الأولمبي الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وحال تخطي الفراعنة هذا الدور، يلتقي مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023 في الدور الأخير والمؤهل للبطولة الإفريقية.

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وشهدت القرعة إعفاء 18 منتخبًا من خوض الدور الأول بالتصفيات، حيث جاء في مقدمة المنتخبات التي سوف تغيب عن الدور الأول، منتخب مصر حامل اللقب.ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل..ويشارك 39 منتخباً فى التصفيات الأفريقية، ويتأهل المغرب تلقائيا كمضيف للبطولة النهائية، أما الفرق الـ 38 المتبقية فتلعب فى التصفيات.ويستعد المنتخب المصري الذى يشرف عليه محمد بركات عضو مجلس الإدارة للتصفيات ببدء معسكراته أول سبتمبر المقبل تحت قيادة جهاز فنى يقوده المدرب الشهير البرازيلي روجيريو ميكالى صاحب ذهبية أولمبياد ريودى جانيرو 2016 مع جهاز فني معاون جيد .ويضم الجهاز المعاون للبرازيلى ميكالى كل من : البرازيلى تياجو كونيا المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى والبرازيليين ليونياردو فاجوندس مخطط الأحمال ، وجواو بيدرو محلل الأداء .