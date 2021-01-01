فيديو .. رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لفضيحة بسبب حفلة خاصة



رئيسة وزراء فنلندا رئيسة وزراء فنلندا





تعرضت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لفضيحة ثانية خلال عام بسبب فيديو في حفلة خاصة.



وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت مارين، إنها “تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية”.

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وأضافت: "لدي حياة عائلية، ولدي وظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص في سني".وردا على تكهنات حول تعاطيها المخدرات في الحفلة الخاصة، قالت مارين، "لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما. كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات".وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية قد صرحت من قبل أنها تريد "توسيع الأطر" التي تحيط بمؤسسة رئيس الحكومة.وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي.وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في تاريخ فنلندا.https://twitter.com/i/status/1560015797367488517