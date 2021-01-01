أول تصريح لمهاجم الكاتب سلمان رشدي

أشاد هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي، بالمرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله الخميني، لكنه لم يؤكد إن كان قد نفذ عملية الطعن بسبب الفتوى التي صدرت قبل أكثر من 30 سنة.
مهاجم سلمان رشدي: آية الله الخميني رجل عظيم ولا علاقة لي بالحرس الثوريمهاجم سلمان رشدي: قرأت صفحتين فقط من "آيات شيطانية" وفوجئت بنجاته
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال مطر (24 عاما) وهو من أصل لبناني، "أنا أحترم آية الله، أعتقد أنه شخص عظيم، هذا كل ما سأقوله حول ذلك".
وحول رأيه بسلمان رشدي قال: "لا أستلطفه كثيرا.. هو شخص هاجم الإسلام، ومعتقداته، ونظامه الإيماني"، مشيرا إلى أنه تابع مقاطع فيديو لرشدي عبر "يوتيوب"، ولم يقرأ سوى صفحتين من كتابه "آيات شيطانية".
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