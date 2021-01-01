ينطلق هاتف Realme 9i 5G رسمياً بمعالج Dimensity 810



Realme 9i 5G Realme 9i 5G

أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme 9i 5G الذي يأتي بمعالج Dimensity 810 وسعر أقل من 200 دولار.



يتميز هاتف Realme 9i 5G بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 Hz ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.



كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 810، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

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ويأتي هاتف Realme 9i 5G بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وعدسات 5P، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات portrait، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل macro.أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومنفذ USB C، ومدخل 3.5 مم للسماعات.كما ينطلق Realme 9i 5G بواجهة Realme UI 3.0، ونظام تشغيل Android 12، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 2 تيرابايت.ويعد الهاتف أنحف إصدارات 5G حيث يأتي بسماكة 8.1مم، كما يأتي الهاتف بوزن 187 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف الأزرق والأسود وأيضاً الذهبي، ويبدأ بسعر 188 دولار.