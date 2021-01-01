آبل تعمل على توسيع نشاطها الإعلاني من خلال عرض المزيد من الإعلانات المستهدفة على جهاز iPhone الخاص بك



آبل آبل

بينما تحد شركة آبل من الأعمال الإعلانية للمنافسين مثل فيسبوك و جوجل على منصاتها ، فإن الشركة تجني ملايين الدولارات من خدمة الإعلانات المستهدفة الخاصة بها. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج ، قد تكون آبل مستعدة لتوسيع هذه الخدمة بشكل أكبر.



إذا كنت لا تعرف ، تمتلك آبل نظام إعلان مستهدف خاصًا بها. يطلق عليه اسم إعلانات بحث آبل ، ويسمح للمعلنين بتشغيل حملاتهم على متجر التطبيقات و Apple News وتطبيقات سوق الأسهم على iPhone و iPad و Mac. حتى في الولايات المتحدة ، لديها أيضًا اتفاقيات لتقديم إعلانات داخل Apple TV +.



يعتزم تود تيريسي ، نائب رئيس منصات الإعلانات في شركة آبل ، زيادة الإيرادات السنوية في هذا القطاع إلى "رقمين" ، بينما يبلغ هذا الرقم الآن حوالي 4 مليارات دولار سنويًا ، وفقًا للمصدر. سيزداد الإعلان بحوالي 250?.

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بدأت آبل بالفعل في اختبار تكامل الإعلانات في تطبيق الخرائط. في المستقبل ، ستتم إضافة الإعلانات إلى تطبيقات الكتب والبودكاست. أعلنت آبل بالفعل أن المستخدمين سيشاهدون المزيد من الإعلانات في متجر التطبيقات قريبًا. ستسمح الوحدات الإعلانية الجديدة في نظام iOS 16 لهذه الأنواع من المحتوى بالظهور في علامة التبويب "اليوم" في متجر التطبيقات ، وكذلك في الجزء السفلي من الصفحات في التطبيقات الأخرى.الحقيقة هي أن تحركات آبل في مجال الإعلانات لم تكن خالية من الجدل في الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حديثها كمدافع عن خصوصية المستخدم. أطلقت الشركة في عام 2021 بنظام iOS 14.5 شفافية تتبع تطبيقات (ATT) ، والذي يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون أن يتم تعقبهم من أجل الإعلانات المستهدفة أم لا. ومع ذلك ، لا يتعين على تطبيقات آبل التي تتضمن إعلانات أن تمر عبر هذا الفلتر ؛ أي أنهم لا يطلبون من المستخدمين الإذن بتعقبهم.