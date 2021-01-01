آبل تعمل على توسيع نشاطها الإعلاني من خلال عرض المزيد من الإعلانات المستهدفة على جهاز iPhone الخاص بك

بينما تحد شركة آبل من الأعمال الإعلانية للمنافسين مثل فيسبوك و جوجل على منصاتها ، فإن الشركة تجني ملايين الدولارات من خدمة الإعلانات المستهدفة الخاصة بها. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج ، قد تكون آبل مستعدة لتوسيع هذه الخدمة بشكل أكبر.
إذا كنت لا تعرف ، تمتلك آبل نظام إعلان مستهدف خاصًا بها. يطلق عليه اسم إعلانات بحث آبل ، ويسمح للمعلنين بتشغيل حملاتهم على متجر التطبيقات و Apple News وتطبيقات سوق الأسهم على iPhone و iPad و Mac. حتى في الولايات المتحدة ، لديها أيضًا اتفاقيات لتقديم إعلانات داخل Apple TV +.
يعتزم تود تيريسي ، نائب رئيس منصات الإعلانات في شركة آبل ، زيادة الإيرادات السنوية في هذا القطاع إلى "رقمين" ، بينما يبلغ هذا الرقم الآن حوالي 4 مليارات دولار سنويًا ، وفقًا للمصدر. سيزداد الإعلان بحوالي 250?.
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