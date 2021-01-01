يأتي جهاز Google Pixel اللوحي بإصدار 64 بت فقط من Android 13

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أعلنت جوجل رسميًا عن Pixel Tablet في مؤتمرها السنوي للمطورين في 11 مايو 2022. ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل حول الجهاز اللوحي القادم قصيرة جدًا. نعلم أنه قد يتم إصداره في عام 2023 وسيكون مزودًا بشريحة Tensor. اليوم ، ظهرت بعض المعلومات الجديدة المتعلقة بالكمبيوتر اللوحي على الإنترنت. قد يظهر جهاز Pixel اللوحي القادم بإصدار 64 بت فقط من Android 13.



وفقًا لتغريدة حديثة كتبها مشعل الرحمن ، تختبر جوجل إصدارات 64 بت فقط من Android 13 لجهاز يسمى 'Tangor' ، والذي يُقال إنه الاسم الرمزي لجهاز Pixel اللوحي. سيؤدي عدم وجود دعم 32 بت بالتأكيد إلى تقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي ، ولكنه يعني أيضًا أن الجهاز اللوحي لن يكون قادرًا على تشغيل تطبيقات 32 بت. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة كبيرة لأن معظم التطبيقات في متجر Play تحتاج إلى دعم 64 بت بسبب تفويض جوجل لعام 2019.



للتذكير ، انتقلت آبل بالفعل إلى بنية 64 بت فقط لنظام iOS مرة أخرى في عام 2017. إذا تم شحن Pixel Tablet بإصدار 64 بت فقط من Android 13 ، فسيكون من بين أجهزة أندرويد الأولى التي تقوم بذلك.

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كما ذكرنا سابقًا ، من المتوقع أن يتم طرح جهاز Google Pixel اللوحي لأول مرة في عام 2023. نظرًا لأنه لا يزال هناك ما يقرب من عام على الإطلاق ، يمكننا أن نتوقع أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor 2 أو Tensor 3. من المحتمل أن يتم تشغيل أحدث إصدار من أندرويد خارج الصندوق. قد تحصل أيضًا على دعم للقلم. علاوة على ذلك ، يُزعم أن Pixel Tablet سيفتقر إلى دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K. كما أنه لن يدعم العديد من ميزات الصور والفيديو الموجودة في سلسلة Pixel 6.