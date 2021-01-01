يأتي جهاز Google Pixel اللوحي بإصدار 64 بت فقط من Android 13

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › يأتي جهاز Google Pixel اللوحي بإصدار 64 بت فقط من Android 13

صورة الخبر: Google Pixel
Google Pixel

أعلنت جوجل رسميًا عن Pixel Tablet في مؤتمرها السنوي للمطورين في 11 مايو 2022. ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل حول الجهاز اللوحي القادم قصيرة جدًا. نعلم أنه قد يتم إصداره في عام 2023 وسيكون مزودًا بشريحة Tensor. اليوم ، ظهرت بعض المعلومات الجديدة المتعلقة بالكمبيوتر اللوحي على الإنترنت. قد يظهر جهاز Pixel اللوحي القادم بإصدار 64 بت فقط من Android 13.

وفقًا لتغريدة حديثة كتبها مشعل الرحمن ، تختبر جوجل إصدارات 64 بت فقط من Android 13 لجهاز يسمى 'Tangor' ، والذي يُقال إنه الاسم الرمزي لجهاز Pixel اللوحي. سيؤدي عدم وجود دعم 32 بت بالتأكيد إلى تقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي ، ولكنه يعني أيضًا أن الجهاز اللوحي لن يكون قادرًا على تشغيل تطبيقات 32 بت. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة كبيرة لأن معظم التطبيقات في متجر Play تحتاج إلى دعم 64 بت بسبب تفويض جوجل لعام 2019.

للتذكير ، انتقلت آبل بالفعل إلى بنية 64 بت فقط لنظام iOS مرة أخرى في عام 2017. إذا تم شحن Pixel Tablet بإصدار 64 بت فقط من Android 13 ، فسيكون من بين أجهزة أندرويد الأولى التي تقوم بذلك.

كما ذكرنا سابقًا ، من المتوقع أن يتم طرح جهاز Google Pixel اللوحي لأول مرة في عام 2023. نظرًا لأنه لا يزال هناك ما يقرب من عام على الإطلاق ، يمكننا أن نتوقع أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor 2 أو Tensor 3. من المحتمل أن يتم تشغيل أحدث إصدار من أندرويد خارج الصندوق. قد تحصل أيضًا على دعم للقلم. علاوة على ذلك ، يُزعم أن Pixel Tablet سيفتقر إلى دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K. كما أنه لن يدعم العديد من ميزات الصور والفيديو الموجودة في سلسلة Pixel 6.

المصدر: tech1new

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يأتي جهاز Google Pixel اللوحي بإصدار 64 بت فقط من Android 13

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75382

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager