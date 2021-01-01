إطلاق الهاتف الذكي Vivo X Fold S القابل للطي في سبتمبر



Vivo X Fold S Vivo X Fold S

ألمحت إحدى محطات الدردشة الرقمية التي تقدم معلومات إلى أن جهاز Vivo القابل للطي قد يتم طرحه الشهر المقبل. تم تسمية Vivo القابلة للطي الجديدة باسم X Fold S وهي من بين العديد من الهواتف التي من المقرر إطلاقها قريبًا من قبل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية. من المتوقع أن يتنافس الجهاز القابل للطي الجديد مع Galaxy Z Fold 4 و Mate Xs 2 و Mix Fold 2.



شهدت صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي نشاطًا كبيرًا منذ إصدار Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3. انبثقت العديد من العلامات التجارية بعد ذلك وشهد هذا تحسنًا كبيرًا في تصميم ووظائف هذه الهواتف الذكية ذات الشاشات القابلة للطي. أصبح التصميم المفصلي للهواتف القابلة للطي أكثر متانة مع الحد الأدنى من التجاعيد الملحوظة. وبالتالي ، سينضم Vivo X Fold S إلى مجال متنامٍ عندما يصل في سبتمبر.



من المتوقع أيضًا طرح بعض الطرازات من iQOO ، وهي علامة تجارية فرعية لشركة Vivo قريبًا. سيدعم iQOO Z6 اتصال شبكة 5G والشحن السريع 80 واط ، من بين ميزات أخرى. سيتم تشغيل iQOO Neo7 بواسطة شريحة MediaTek's Dimensity 9000+ ولكن لم يتم إصدار المواصفات الكاملة وتوافر الهاتفين. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتفين الذكيين iQOO قبل نهاية عام 2022.

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لا تزال هناك أجهزة Vivo أخرى معدة للإصدار في عام 2022 بما في ذلك سلسلة X90. كما ألمح التلميح إلى أن بعض منتجات Vivo القادمة التي تم إصدارها قد تكون مرتبطة أيضًا بكشف النقاب عن مجموعة شرائح كوالكوم القادمة في نوفمبر.