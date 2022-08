شاومي أطلقت بنك طاقة بسعة 20000 مللي أمبير مع منفذ USB-C وشحن سريع ثنائي الاتجاه

بنك طاقة بسعة 20000 مللي بنك طاقة بسعة 20000 مللي

أطلقت شركة شاومي بنك طاقة جديدًا بسعة بطارية ضخمة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة. ما يجعل لبنة الطاقة الجديدة تبرز هو أنها تدعم الشحن السريع من النوع C في اتجاهين ويمكنها شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت.



يحتوي بنك الطاقة شاومي 20000 مللي أمبير على منفذي USB-A ومنفذ واحد من النوع C ، مع طاقة خرج أحادية المنفذ بحد أقصى 22.5 واط. إذا تم استخدام كابل بيانات شاومي Type-C إلى Lightning أو أي كابل قياسي آخر ، فيمكنه شحن iPhone من 0-58? في 30 دقيقة.



تضمن السعة الضخمة البالغة 20000 مللي أمبير في الساعة أن بنك الطاقة يمكنه شحن الهواتف المحمولة عدة مرات ، مثل iPhone 13. يدعم منفذا USB-A ومنفذ واحد من النوع C الإخراج المتزامن ويمكنه شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت ، ليس فقط للشحن السريع للهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية المختلفة ولكن أيضًا للأجهزة اللوحية والمحول والأجهزة الأخرى. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر لتشغيل وضع الشحن منخفض التيار لمدة ساعتين لشحن سماعة شاومي Bluetooth وسوار شاومي.

تدعم واجهة Type-C الشحن المفتوح ثنائي الاتجاه وتدعم طاقة إدخال تصل إلى 22.5 واط بحد أقصى. يمكن استخدامه مع شاحن Xiaomi GaN Type-C 33W ، ويمكن شحن باور بانك ذاتيًا في حوالي 6.9 ساعة.يستخدم بنك الطاقة تصميمًا غير لامع يكمله نقش متدرج ، مما يحسن القبضة بشكل فعال. الجسم مصنوع من مادة حماية البيئة البلاستيكية PC + ABS وهي غير قابلة للانزلاق ومقاومة للخدش ومتينة. ويبلغ سعر بنك الطاقة 149 يوان ( حوالي 22 دولارًا).